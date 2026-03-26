Saronnese

UBOLDO – È stato consegnato in questi giorni nuovo mezzo alla protezione civile di Uboldo, un pick-up Isuzu, necessario per implementare e facilitare il lavoro dei volontari. Oltre ai loghi previsti è stato inserito la denominazione “gruppo comunale Piero Zucca” un riconoscimento all’indimenticabile figura che ha creato la protezione civile ad Uboldo e ne fu coordinatore sino alla sua scomparsa, nonché promotore del comitato di coordinamento del volontariato di Varese (Ccv) di protezione civile.

“Piero si è sempre distinto, all’interno della comunità di Uboldo e Origgio e non solo, per il forte spirito di generosità, passione ed esperienza, mettendo

prioritariamente al centro il principio del servizio alla collettività. Ha saputo costruire un gruppo di volontari che proseguono con passione e impegno per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in caso di calamità o nelle attività dirette, all’identificazione degli scenari di rischio

probabili e al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi”, così i commenti del sindaco, che ha partecipato alla consegna.

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