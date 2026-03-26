Cronaca

SARONNO – Il temporale e la grandine di ieri sera, il forte vento della giornata odierna hanno causato danni al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, “casa” del Fbc Saronno. A fare il punto il direttore generale, Marco Proserpio: “Purtroppo si segnalano danneggiamenti, sono state sradicate le panchine nuove, che erano state recentemente collocate a bordo campo. E sono stati fatti cadere anche i tendoni in uso nella struttura”.

Gli addetti del Fbc Saronno hanno già eseguito alcuni sopralluoghi ed hanno già iniziato gli interventi di ripristino, semz’altro l’impianto sportivo verrà rimesso in ordine pr tempo, in vista degli incontri previsti il prossimo fine settimana, delle squadra del settore giovanile saronnese.

Causa vento e maltempo, i città e nella zona si sono registrati diversi problemi, che hanno impegnato per l’intera giornata i vigili del fuoco, con la caduta di rami ed alberi ed anche un tetto pericolante.

(foto: i danni causati dal maltempo al centro sportivo Matteotti)

26032026