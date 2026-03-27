Politica

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Umberto Bossi scritto da Pierangela Vanzulli, segretario Lega Gerenzano.

Ritengo che la memoria sia il più grande mezzo che la nostra mente possiede attraverso i ricordi per mantenere vivo un ideale, un’avvenimento, un uomo. Per questo propongo a chi ha il potere di farlo di dedicare un giorno al ricordo del nostro Capo, di Umberto Bossi. Potrebbe essere la prima domenica di primavera segno di rinascita.

Il monastero benedettino di San Giacomo a Pontida ci ha sempre accolto come si accolgono tutte le persone di fede senza distinzione alcuna. Un luogo particolare non solo per la storia di cui è testimone, ma per la comunità di Benedettini legata a Cluny ed a tanti monasteri in tutta l’Europa che concretizzano nella quotidianità la Regola di San Benedetto.

Quale luogo migliore per ricordare un uomo, Umberto Bossi, che ha consacrato la sua intera vita ad un progetto politico. Non per rinnovare il dolore, ma per omaggiare un visionario che ha risvegliato l’orgoglio del popolo del Nord che come un vento gelido ha sferzato un mondo politico piatto, autoreferenziale, legato ad una burocrazia ampollosa e spesso inutile. Con un ideale, il federalismo, in un percorso positivo appassionato, vivo e vibrante. Come Segretario Lega di Gerenzano ed a nome dei militanti sento giusto fare questa proposta.

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