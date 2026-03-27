Città

SARONNO – Nel silenzio di comunicazioni ufficiali continuano i colpi di scena intorno all’ex municipalizzata Saronno Servizi, rimasta senza presidente e cda lo scorso 2 marzo al termine della bagarre sulla vicenda della gestione dei cimiteri.

Tutto è iniziato durante le feste, quando il comune ha mandato la disdetta alla gestione dei cimiteri. È iniziato un periodo di stallo e trattative, con un duro botta e risposta che si è concluso con le dimissioni del cda guidato da Pietro Insinnamo lo scorso 2 marzo.

Da parte del comune è arrivata la decisione di conferire la gestione dei cimiteri per un anno (6+6) all’ex municipalizzata, ma non condivisa con il cda. Negli ultimi giorni l’assessore alle partecipate Mattia Cattaneo ha fatto un intervento spiegando le motivazioni economiche dietro alle scelte e rimarcando come Saronno Servizi sia strategica e come sarebbe un grade errore il suo depauperamento. Ha comunque rimarcato come sia necessario “irrobustire i risultati economici di Saronno Servizi (…). L’obiettivo è portare i bilanci almeno al pareggio, condizione ritenuta necessaria anche sotto il profilo normativo”.

Negli ultimi giorni, pur in assenza di comunicazioni ufficiali, si parla molto della scelta di Saronno Servizi di lasciare Villa Gianetti. L’ex municipalizzata ha in affitto il primo piano della sede di rappresentanza, pagando circa 100 mila euro all’Amministrazione comunale. Nelle ultime settimane è arrivata la disdetta della locazione. Del resto negli spazi c’erano pochi uffici, tra cui quello cimiteriale, chiuso a seguito della decisione di non rinnovare l’affidamento.

Facile pensare che i nuovi spazi per gli uffici amministrativi saranno più funzionali e accessibili, ma resta il tema di uno spazio che non sarà più presidiato e utilizzato. Non è ancora stato reso noto ne la data del trasferimento ne il futuro utilizzo degli spazi. La città resta quindi in attesa di conoscere non solo il nuovo cda, ma anche l’epilogo della vicenda cimiteriale e le scelte sul futuro della municipalizzata.

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