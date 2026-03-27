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Il noleggio a lungo termine ha chiuso il 2025 con numeri che confermano una traiettoria di espansione ormai evidente. Secondo l’ultimo report UNRAE, nell’arco dell’anno sono stati registrati 1.101.630 contratti per autovetture e fuoristrada con durata superiore a 30 giorni, in aumento del 16,1% rispetto al 2024. Si tratta del volume più alto osservato dal 2021, primo anno dal quale sono disponibili dati omogenei per questo segmento, e di dati che raccontano una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini di utilizzo dell’auto.

Dentro questa crescita, il dato territoriale più significativo riguarda ancora una volta la Lombardia. La regione si conferma la prima in Italia per scelta di passare al noleggio a lungo termine quanto a totale di contratto stipulati, arrivando al 30,7% del totale nazionale. Dietro si collocano Lazio con il 14,3%, Trentino-Alto Adige con il 9,7%, Emilia-Romagna con l’8,1%, Piemonte con il 7,3% e Veneto con il 6,3%. Il distacco è netto e rende l’idea di quanto il mercato lombardo continui a essere il baricentro nazionale di questa formula di mobilità.

Il primato lombardo e il peso del tessuto produttivo

Il fatto che la Lombardia resti in testa non è solo una questione di dimensione geografica o demografica. I dati mostrano che, nel 2025, il noleggio a lungo termine continua a essere trainato soprattutto dalle società (che rappresentano l’85,8% dei contratti complessivi) mentre i privati si fermano al 14,2%. In Lombardia, inoltre, si registra una delle quote più alte di contratti stipulati da aziende non automotive, pari all’84,6%. È un elemento, questo, che suggerisce un legame diretto tra il primato regionale e il forte peso del sistema imprenditoriale locale, dove il ricorso a formule flessibili di gestione della flotta appare ormai consolidato.

Questo non significa però che la componente privata sia marginale o immobile. Al contrario, il 2025 segnala un aumento importante anche su questo fronte: i contratti stipulati dai privati sono stati 156.685, con una crescita del 19,1% rispetto all’anno precedente. Nella parte più potenzialmente vasta del mercato, quella che intercetta famiglie e singoli automobilisti, il noleggio a lungo termine per privati è una scelta sempre più diffusa, dimostrando quindi una progressiva maturazione della domanda che non si limita più solo al contesto aziendale, ma diventa anche sempre di più scelta individuale.

Il dato sui privati è interessante soprattutto perché cresce più velocemente rispetto a quello delle società, che hanno segnato un aumento del 15,6% grazie alla stipula di un totale di 944.945 contratti. La forbice sul totale resta ampia, ma il ritmo di avanzamento indica che il noleggio non viene più percepito soltanto come uno strumento tecnico di gestione aziendale: sta diventando, sempre di più, una modalità di accesso all’auto valutata anche da chi cerca costi prevedibili, ricambio periodico del veicolo e minore esposizione alle incertezze del mercato dell’usato.

Contratti più brevi e maggiore dinamismo

Un altro segnale utile per leggere il 2025 arriva dalla durata dei contratti. La media annuale si attesta a 21 mesi, contro i 23 mesi del 2024. Il calo non è trascurabile, perché lascia intuire una maggiore dinamicità del mercato e una tendenza verso formule meno lunghe rispetto al recente passato. Le differenze tra utilizzatori restano marcate: le aziende non automotive hanno una durata media di 24 mesi, i privati di 23, dealer e costruttori di 15.

Questo accorciamento può essere letto come l’effetto di un settore che si adatta più rapidamente ai cambiamenti del mercato automobilistico. In una fase in cui le alimentazioni evolvono, i valori residui vengono osservati con attenzione e le scelte tecnologiche sono ancora in piena ridefinizione, avere contratti meno rigidi può diventare un vantaggio competitivo. Il noleggio, in questo senso, sembra intercettare il bisogno di mantenere margini di adattamento senza rinunciare alla disponibilità dell’auto.

Ibride ed elettriche avanzano, soprattutto nelle scelte di consumo

Sul fronte delle alimentazioni, il 2025 consegna un’altra indicazione chiara: crescono con forza le auto ricaricabili. Le ibride plug-in registrano un aumento del 51,8% rispetto al 2024, mentre le elettriche pure salgono del 51,6%. Non si tratta solo di un dato tecnico, ma di un segnale di spostamento progressivo della domanda verso soluzioni considerate più attuali rispetto al mix energetico del mercato.

Le preferenze, però, non sono uguali per tutti. Tra i privati, la scelta più frequente è quella delle ibride, che raggiungono il 33,4%, mentre il diesel resta invece dominante tra le aziende non automotive con quote che si attestano intorno al 37,0%. Le elettriche pure ottengono il primato tra dealer e costruttori, dove arrivano al 21,9%, mentre le plug-in trovano spazio soprattutto presso le aziende non automotive, con il 10,9%, seguite a brevissima distanza dai privati con il 10,6%. Più che un orientamento uniforme, emerge dunque una segmentazione precisa: ogni categoria sceglie in base alle proprie esigenze operative e di utilizzo.

Il SUV resta il formato dominante

Anche per quanto riguarda i segmenti di carrozzeria, come afferma UNRAE, il 2025 non modifica una tendenza già nota. I SUV dominano il mercato del noleggio a lungo termine con il 58,9% del totale dei contratti, e tra i privati arrivano addirittura al 64,2%. Seguono le berline con il 28,8% e le station wagon con il 10,2%. All’interno del mondo SUV prevale il segmento C, che raccoglie il 26,7% delle preferenze complessive ed è particolarmente apprezzato proprio da privati e aziende non automotive.

La fotografia è coerente con le scelte che da anni caratterizzano il mercato auto: veicoli versatili, posizione di guida alta, percezione di maggiore praticità e una gamma ampia di motorizzazioni. Nel noleggio questo orientamento appare ancora più netto, perché le formule contrattuali sembrano favorire modelli capaci di adattarsi a usi differenti, dal lavoro quotidiano agli spostamenti familiari.

Un indicatore della nuova mobilità italiana

Guardando il quadro nel suo insieme, il risultato del 2025 non racconta soltanto un anno positivo per il noleggio a lungo termine. Racconta soprattutto il consolidarsi di una diversa idea di possesso e utilizzo dell’auto. La Lombardia, con quasi un contratto su tre stipulato in Italia, resta il laboratorio più evidente di questa trasformazione: una regione dove il peso delle imprese continua a fare la differenza, ma dove anche la domanda privata cresce e contribuisce ad ampliare la base del mercato.

Il dato finale è che il noleggio a lungo termine non appare più come una soluzione di nicchia né come una scelta riservata a categorie specifiche. I numeri del 2025 mostrano un mercato esteso, dinamico e sempre più centrale nella mobilità italiana. Il fatto che la Lombardia continui a guidarlo conferma che i territori più forti sul piano economico e organizzativo sono anche quelli in cui le formule di utilizzo dell’auto evolvono più rapidamente.