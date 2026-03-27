Calcio

SARONNO – L’Fbc Saronno è in piena corsa per un posto nei playoff di Eccellenza, mentre prosegue il lavoro tra lo stadio Colombo Gianetti e il centro sportivo Matteotti, cuore dell’attività quotidiana e del settore giovanile. In questo momento della stagione, il direttore generale Marco Proserpio interviene per fare il punto sulla situazione della società.

Direttore, negli ultimi giorni si è parlato anche di possibili cambiamenti dirigenziali. Qual è la situazione?

“Ho letto alcune cose che mi hanno infastidito, soprattutto in un momento così delicato della stagione. Si fanno nomi e si parla di direttori di altre società, ma tengo a chiarire che l’Fbc Saronno non ha bisogno di direttori. Il mio unico obiettivo è far crescere questa società e raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati”.

In questi anni la società ha attraversato fasi complicate. Che bilancio fa del suo percorso?

“In quattro anni posso dire di aver visto davvero momenti difficili e di aver fatto tanti sacrifici. È facile parlare, ma molto più difficile è fare. Chi lavora davvero per questa società siamo io e i miei collaboratori, che sono sempre disponibili, giorno e notte, dal settore giovanile fino alla prima squadra”.

Non mancano anche le critiche da parte di alcuni tifosi, per qualche risultato altalenante.

“Capisco che ci possano essere delusioni per qualche risultato, ma bisogna avere una visione più ampia. Se non avessi preso a cuore questi colori, oggi probabilmente il calcio a Saronno non ci sarebbe più. Questo è un aspetto che va tenuto presente”.

Guardando al futuro, le sue parole lasciano intendere anche una possibile apertura.

“Sono stanco e anche un po’ deluso. Se c’è qualcuno che ha davvero voglia di portare avanti questa società, può farsi avanti. Io sono pronto a fare non uno, ma due passi indietro, se serve per il bene del Saronno”.

Nonostante tutto, però, i progetti vanno avanti.

“In queste ore stiamo presentando al Comune un progetto importante, che riguarda la realizzazione di tre nuovi campi in sintetico. È un investimento sul futuro, soprattutto per il settore giovanile. L’unica cosa che conta davvero è che l’Fbc Saronno e il calcio in città possano continuare a crescere e non fermarsi”.

Classifica

Arconatese 64 punti, Solbiatese 58, Caronnese 53, Legnano 47, Rhodense e Fbc Saronno 46, Vergiatese 44, Lentatese 41, Besnatese e Magenta 36, Vis Nova Giussano 35, Ardor Lazzate 34, Mariano 33, Vigevano e Arcellasco 32, Altabrianza 30, Sestese 29, Sedriano 28 punti.

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