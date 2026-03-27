Città

SARONNO – Tutto pronto per l’inaugurazione di Circuito Diffuso: l’iniziativa che porta la fotografia negli spazi cittadini. Domani, sabato 28 marzo, alle 16.30, in Sala Nevera, uno dei tre luoghi chiave della manifestazione, si terrà l’evento di presentazione e inaugurazione delle mostre che animeranno Saronno fino al prossimo 12 aprile. Ad accompagnare il pubblico attraverso le opere saranno proprio gli autori, che porteranno i pubblico tra gli spazi di Sala Nevera, Art Cafè e nel foyer del Teatro Pasta.

La città sarà protagonista con le mostre degli autori saronnesi Emanuela Baccichetti, Elena Barsottelli, Marco De Scalzi, Francesco Favara, Luciana Gerletti, Armando Iannone, Carlo Terzuolo, Sara Cattaneo e Francesco Marelli, ospitate dal 28 marzo al 12 aprile.

Le mostre promosse a Saronno nell’ambito del Circuito Diffuso hanno ricevuto il patrocinio del Comune e sono organizzate in collaborazione con Associazione Culturale Helianto e Associazione Artigianarte con il coinvolgimento degli autori del Gruppo Fotografico Agorà Saronno, rafforzando in tal modo il legame tra il progetto e il tessuto culturale cittadino.

Il programma

Sala Nevera: dal 28 marzo al 12 aprile.

Sara Cattaneo – Giacigli

Luciana Gerletti – Alberi

Armando Iannone – Immaginando con te

Marco De Scalzi – Confini

Art Cafè: dal 28 marzo al 12 aprile

Emanuela Bacchichetti – Persistenze

Francesco Favara – Nel nulla

Elena Barsottelli – Quello che mi lega

Teatro Giuditta Pasta: dal 14 marzo al 5 maggio

Carlo Terzuolo – Apparenze

Orari di apertura

Sala Nevera e Art Cafè, dal 28 marzo al 12 aprile: il venerdì dalle 16:30 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Domenica 5 aprile dalle 10 alle 12.30.

Teatro Giuditta Pasta, dal 14 marzo al 5 maggio: mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e nei giorni di spettacolo dalle 18.30 alle 20.45.

(foto di Armando Iannone)

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