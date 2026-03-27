Cronaca

BREGNANO – Momenti di paura questa mattina per un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’azienda di spedizioni in via Milano. L’allarme è scattato attorno alle 9.40. A rimanere ferito è stato un uomo di 55 anni che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un carico di circa 300 chili caduto su una gamba. La dinamica è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica, insieme ai carabinieri e agli ispettori di Ats Insubria, impegnati nelle verifiche.

Dopo le prime cure la situazione è stata rivalutata: l’intervento è stato declassato a codice giallo e l’uomo non risulterebbe in pericolo di vita. È stato quindi trasportato all’ospedale Galeazzi di Milano. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione quanto accaduto.

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(foto archivio)

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