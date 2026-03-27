Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della consigliera comunale Chiara Angaroni del Partito Democratico in merito alla discussione sul piano della Protezione civile. Ecco l’intervento integrale.

La Protezione Civile si fonda sul rispetto reciproco, delle regole, dell’ambiente e della dignità umana, specialmente in contesti di emergenza. I volontari operano con etica, solidarietà e responsabilità, tutelando la sicurezza propria e altrui. Il volontariato italiano rappresenta una colonna portante e insostituibile in tutte quelle attività di cui sempre più il nostro Paese ha bisogno. Essere volontario di protezione civile significa avere una grande responsabilità sulla vita (e sottolineo vita) delle persone, sul rispetto dell’ambiente in cui viviamo e su tutto ciò che ci circonda. E’ quindi opportuno dare alla protezione civile uno strumento operativo aggiornato e valido per intervenire in maniera puntuale e tempestiva in funzione delle varie calamita’ e emergenze. L’obiettivo e’ sempre uno: la salvaguardia dei cittadini e delle cittadine.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09