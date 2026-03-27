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SARONNO – Nei prossimi giorni il comune di Saronno invierà una lettera ai circa 400 ragazzi e ragazze che nel 2026 compiono 18 anni, invitandoli a partecipare a “Benvenuti 18”, l’iniziativa dedicata ai neo maggiorenni in programma il prossimo 19 aprile al cortile di Casa Morandi in viale Santuario 2. Un appuntamento pensato come momento di incontro e condivisione, ma anche come occasione per accompagnare i giovani in una tappa importante della loro vita, quella dell’ingresso nella piena cittadinanza.

L’evento del 19 aprile sarà allo stesso tempo festoso e simbolico: ai partecipanti verrà consegnata una copia della Costituzione italiana, insieme a un piccolo vademecum pensato per i neo diciottenni, che raccoglie informazioni utili su diritti, doveri e responsabilità legati alla maggiore età. Un kit che affronta temi concreti come la cura di sé, la salute mentale, l’educazione finanziaria e le scelte consapevoli.

Nel corso della giornata sarà inoltre inaugurata una mostra dedicata ai principi fondamentali della Costituzione, per offrire un ulteriore momento di riflessione e approfondimento.

“Diventare maggiorenni è un passaggio importante, che segna l’inizio di nuove possibilità ma anche di nuove responsabilità – sottolinea l’assessora alle Pari Opportunità e Politiche giovanili Lucy Sasso – con questa iniziativa vogliamo essere vicini ai nostri giovani in questo momento, offrendo loro non solo un’occasione di festa, ma anche strumenti utili per affrontare con consapevolezza questa nuova fase della vita”.

All’interno della lettera di invito sarà presente anche un form di iscrizione, necessario per confermare la partecipazione e permettere una migliore organizzazione dell’evento, che si concluderà con un momento conviviale.

Un’iniziativa pensata dall’Amministrazione comunale per accompagnare i giovani cittadini in un passaggio significativo, valorizzando il senso di appartenenza alla comunità e il ruolo attivo che ciascuno può avere nella vita della città.

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