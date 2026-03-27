Saronnese

GERENZANO – Ci sarà anche la giornalista Francesca Visentin tra le protagoniste dell’appuntamento in programma a Gerenzano domenica 29 marzo, quando alla cooperativa Scelag di Palazzo Fagnani si terrà l’incontro “Diritti delle donne”, un viaggio dedicato alle figure femminili che hanno cambiato la storia. L’evento inizierà alle 16.30 nella sede di via Fagnani 14 e proporrà un percorso di riflessione attraverso le vicende di donne che, in epoche e contesti diversi, hanno lasciato un segno profondo nella società, nella cultura e nella difesa dei diritti. L’iniziativa è curata da Claudia Gaetani e Francesca Visentin, con l’obiettivo di offrire al pubblico un momento di approfondimento e confronto su temi di grande attualità.

L’incontro si svolgerà negli spazi di Palazzo Fagnani, sede della cooperativa culturale gerenzanese, e vedrà la collaborazione della Pro Loco Gerenzano, con il patrocinio del Comune di Gerenzano.

Attraverso racconti, testimonianze e riferimenti a figure femminili note a livello internazionale, il pomeriggio intende mettere in luce il contributo delle donne nei processi di cambiamento storico e sociale, offrendo uno spazio aperto alla partecipazione della comunità.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle proposte culturali del territorio e rappresenta un’occasione per condividere riflessioni su diritti, memoria e cittadinanza, in un contesto accessibile e rivolto a tutte le età.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09