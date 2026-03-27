SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 26 marzo, in primo piano l’allerta meteo con forti raffiche di vento e i disagi sul territorio, ma anche episodi di cronaca come i borseggi al mercato. Spazio poi agli eventi locali, alle iniziative scolastiche e al dibattito politico.

Raffiche di vento fino a 90 chilometri orari hanno interessato il territorio, causando anche situazioni di pericolo come un tetto pericolante che ha richiesto attenzione e interventi.

Al mercato donne nel mirino dei borseggiatori: una 45enne e un’anziana sono stati derubati in due distinti episodi che riaccendono l’attenzione sulla sicurezza.

Torna la festa della madonnina con una proposta pensata per tutte le età tra bancarelle di hobbisti, stand gastronomici e momenti di svago per i più piccoli.

Un’esperienza Erasmus raccontata dagli studenti diventa occasione di confronto e crescita, in un video che trasforma simbolicamente il tempo di un caffè in una cioccolata condivisa.

Dopo gli ultimi scontri in consiglio comunale, Sabatti prende posizione entrando nel dibattito politico e chiarendo il proprio punto di vista sulla situazione amministrativa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09