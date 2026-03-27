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SARONNO – Un banchetto in piazza Libertà per raccontare da vicino l’attività dei volontari e condividere gli auguri di Pasqua con colombe artigianali. È l’iniziativa promossa dalla delegazione di Saronno della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in programma sabato 28 marzo dalle 9 alle 18 nel centro cittadino.

Per tutta la giornata i volontari saranno a disposizione per illustrare le attività portate avanti sul territorio a sostegno dei malati oncologici. L’appuntamento vuole essere anche un’occasione per far conoscere più da vicino il lavoro della realtà saronnese, impegnata nei campi della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’assistenza.

Accanto al momento informativo, ci sarà anche uno spazio dedicato alla Pasqua con la possibilità di trovare colombe artigianali e altri prodotti pensati per sostenere concretamente le iniziative dell’associazione.

L’invito della Lilt è rivolto a tutta la cittadinanza: una giornata per incontrare i volontari, conoscere i servizi della delegazione di Saronno e approfondire l’importanza di attività che affiancano i pazienti e promuovono la cultura della prevenzione.

Per informazioni è possibile contattare la delegazione di Saronno al numero 3312625297.

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