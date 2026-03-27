Varesotto

VARESE – È stato un bilancio impegnativo quello registrato dai vigili del fuoco della Lombardia a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio nella giornata di ieri. Le squadre sono state impegnate senza sosta nelle operazioni di soccorso, con centinaia di interventi effettuati su tutto il territorio regionale per far fronte ai disagi provocati soprattutto dal forte vento.

Nel dettaglio, gli interventi legati direttamente al maltempo sono stati 271 nell’ultimo aggiornamento diffuso. La provincia più colpita risulta quella di Varese, con 90 interventi, seguita da Como con 51 e da Monza e Brianza con 40. Numeri più contenuti ma comunque significativi anche nelle altre province: Brescia 20, Lecco 19, Pavia 17, Bergamo 14, Sondrio 9, Mantova 5, Lodi 4 e Cremona 2. Se si considerano anche gli interventi ordinari, il totale delle operazioni effettuate dai vigili del fuoco dalla mezzanotte sale a 485.

Le richieste di intervento hanno riguardato principalmente situazioni legate al vento forte, come rami e alberi pericolanti, coperture danneggiate e altri elementi a rischio caduta. Le squadre restano operative su tutto il territorio regionale per gestire le ultime criticità e garantire la sicurezza della popolazione, dopo una giornata caratterizzata da condizioni meteo particolarmente avverse.

(foto: i vigili del fuoco impegnati in alcuni interventi)

27032026