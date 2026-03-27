Meteo, ancora vento teso e sole su Saronno
27 Marzo 2026
SARONNO – Venerdì 27 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste nelle prossime ore. Le temperature si manterranno su valori tipici del periodo, con una minima di 5°C e una massima che raggiungerà i 14°C. Da segnalare la presenza di venti tesi: al mattino soffieranno da Nord-Nordovest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Nord mantenendo una certa intensità. È prevista un’allerta meteo legata proprio al vento, che rappresenta l’elemento più significativo della giornata.
Nel dettaglio, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, favorendo condizioni di buona visibilità e assenza di fenomeni rilevanti. Il contesto resta quindi stabile, ma con ventilazione sostenuta che potrà farsi percepire soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane.
In Lombardia la situazione risulta simile: un campo di alta pressione garantisce condizioni diffuse di stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio. Solo sui settori orientali e alpini si osserva una maggiore variabilità, soprattutto nelle ore centrali della giornata, mentre i venti nord-occidentali tendono a intensificarsi ruotando da nord su tutta la regione.
Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09