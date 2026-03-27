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SARONNO – Venerdì 27 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste nelle prossime ore. Le temperature si manterranno su valori tipici del periodo, con una minima di 5°C e una massima che raggiungerà i 14°C. Da segnalare la presenza di venti tesi: al mattino soffieranno da Nord-Nordovest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Nord mantenendo una certa intensità. È prevista un’allerta meteo legata proprio al vento, che rappresenta l’elemento più significativo della giornata.

Nel dettaglio, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, favorendo condizioni di buona visibilità e assenza di fenomeni rilevanti. Il contesto resta quindi stabile, ma con ventilazione sostenuta che potrà farsi percepire soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane.

In Lombardia la situazione risulta simile: un campo di alta pressione garantisce condizioni diffuse di stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio. Solo sui settori orientali e alpini si osserva una maggiore variabilità, soprattutto nelle ore centrali della giornata, mentre i venti nord-occidentali tendono a intensificarsi ruotando da nord su tutta la regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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