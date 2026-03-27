Comasco

MOZZATE – Prosegue sul territorio comunale l’intervento di sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a led. A comunicarlo è l’amministrazione comunale, che conferma la prosecuzione dei lavori già avviati nei mesi scorsi e che stanno progressivamente interessando diverse aree del paese. L’obiettivo è quello di rinnovare l’impianto di illuminazione pubblica, rendendolo più moderno ed efficiente.

La sostituzione delle vecchie lampade con quelle a led consente infatti un miglioramento della qualità della luce, oltre a una riduzione dei consumi energetici e dei costi di gestione. Un intervento che si inserisce nel più ampio percorso di efficientamento energetico portato avanti dal Comune. Le operazioni continueranno anche nelle prossime settimane, con l’intento di completare gradualmente la copertura dell’intero territorio comunale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

27032026