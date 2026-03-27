Città

SARONNO – Il liceo classico Legnani di Saronno parteciperà il 27 marzo alla Notte nazionale dei licei classici, appuntamento che coinvolge scuole di tutta Italia con iniziative dedicate alla cultura classica e al dialogo tra antico e contemporaneo. L’evento si svolgerà dalle 17 alle 19 all’interno dell’istituto, con ingresso dei partecipanti da via Volonterio 34, attraverso Porta Aquilone.

L’apertura della serata è affidata all’accoglienza in aula magna da parte degli studenti membri del consiglio di istituto. Seguirà l’esibizione degli studenti di 2Bc sulle note della canzone Love again di Dua Lipa, quindi i saluti istituzionali della dirigente scolastica e l’avvio dell’agone teatrale.

La serata sarà articolata in due percorsi distinti, denominati Percorso Apollo e Percorso Atena, con attività distribuite nei diversi spazi della scuola e curate dalle classi e dai gruppi teatrali dell’istituto.

Il programma della serata

Nel percorso Apollo sarà proposto “Iter vestrum. Tutte le strade portano a Roma” a cura della 2Ac in aula 38; in aula 37 le classi 3Ac e 3Bc presenteranno “Cantami o diva: miti e valori dall’Iliade ai giorni nostri”; la 4Ac sarà invece in aula 39 con “Dal cielo degli dèi al cielo degli uomini. Quando le stelle hanno smesso di essere dèi”. A Porta Scirocco gli studenti del gruppo teatrale di istituto metteranno in scena una rappresentazione tratta dall’Alcesti di Euripide. In aula 1 spazio ad “Ars nova” con la 3Ac, mentre nel corridoio del primo piano, tra aula 1 e aula 2, le studentesse del gruppo teatrale di istituto proporranno Le Moire, recitazione corale liberamente tratta dalla rielaborazione dell’Alcesti di Euripide. In aula 2 la 4Bc presenterà “…d’antico amor sentì la gran potenza. Dante incontra Francesca da Rimini, Pia dei Tolomei, Beatrice”.

Nel Percorso Atena, a Porta Scirocco tornerà la scena teatrale tratta dall’Alcesti di Euripide; in aula 3 la 1Bc presenterà “Sul riflesso di Narciso. Tra mito e realtà”; in aula 4 la 5Ac proporrà “Humanitas e (dis) humanitas. Dall’antichità ad oggi”; in aula 5 le classi 3Ac e 4Ac guideranno il pubblico in “Desiderio, amore e bellezza: leggere il Simposio di Platone”; in aula 43 le classi 1Ac e 2Ac presenteranno “Lupus in fabula: dalle favole alla pantomima”. In aula 3.0 sarà nuovamente proposta Ars nova, mentre nel corridoio di Porta Aquilone torneranno Le Moire.

La conclusione è prevista alle 19 davanti alla biblioteca, con i saluti finali da parte delle Moire.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09