Cronaca

SARONNO – Caduta di calcinacci da un balcone in un condominio tra via Diaz e via Cantone nella zona antistante lo scalo ferroviario centrale. L’episodio, avvenuto l’altro gorno, ha destato preoccupazione tra i residenti, che hanno richiesto verifiche tecniche immediate.

Dai controlli effettuati sono emersi problemi di stabilità della struttura, rendendo necessario un intervento urgente di messa in sicurezza. I lavori saranno eseguiti da un’azienda specializzata incaricata di operare nella zona. Per consentire l’intervento, la polizia locale ha disposto la temporanea chiusura al traffico della via, nel tratto verso la stazione ferroviaria di piazza Cadorna, nella mattinata di ieri dalle 9 alle 12.

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(foto archivio: un precedente intervento della polizia locale per un episodio analogo)

27032026