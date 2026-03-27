Città

SARONNO – In miglioramente le condizioni meteo, tali da fare tornare accessibili parchi, giardini pubblici e aree verdi cittadine dopo la chiusura disposta nella giornata di ieri a causa del forte vento. Il provvedimento era stato adottato con ordinanza sindacale, che nella giornata del 26 marzo aveva disposto, in via cautelativa, la chiusura di tutti gli spazi verdi comunali e dei cimiteri cittadini. Contestualmente era stato introdotto anche il divieto di sosta e permanenza nelle aree verdi non recintate per tutta la durata dell’allerta meteo. Una misura precauzionale legata alle raffiche di vento che hanno interessato il territorio, con l’obiettivo di prevenire situazioni di pericolo per i cittadini, come la caduta di rami o altri elementi instabili.

Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche previsto oggi e il venir meno dell’allerta, per tutte le aree si profila la riapertura, fermo restando la verifica di situazioni di particolare criticità. Resta comunque l’invito alla prudenza, soprattutto nelle zone alberate, dove potrebbero essere presenti rami danneggiati dal maltempo delle scorse ore.

(foto archivio)

27032026