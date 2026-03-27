Città

SARONNO – Fili, colori e parole per costruire insieme un grande arazzo: sabato 28 marzo la piazza diventa laboratorio condiviso per parlare di pace e futuro.

L’iniziativa “Tessitura di pace” si svolge sabato 28 marzo in piazza Libertà dalle 10,30 alle 18 ed è parte del percorso nazionale “100 1000 piazze per la pace”. Protagoniste saranno le donne, chiamate a portare in piazza stoffe, fili e materiali per realizzare insieme un tappeto simbolico, fatto di pezzi unici che raccontano storie, desideri e visioni.

L’obiettivo è chiaro: continuare il lavoro già avviato per arrivare alla manifestazione nazionale del 20 giugno a Roma con l’arazzo “Saronno per la pace”. Ogni tessera rappresenterà una parola di pace, un desiderio di giustizia o un futuro che non si vuole consegnare alla guerra.

Durante la giornata sarà possibile partecipare liberamente: in piazza saranno disponibili anche materiali per chi non li porta da casa. Accanto al lavoro manuale, sono previsti momenti di incontro e confronto, oltre a spazi dedicati all’esperienza e al racconto.

Non mancherà anche un momento più dinamico: le partecipanti danzeranno insieme accompagnate dal gruppo “Donne in cerchio per la pace”, trasformando la piazza in uno spazio di relazione, condivisione e presenza collettiva.

L’iniziativa punta a tenere aperto uno spazio pubblico di pensiero e partecipazione, opponendosi alla normalizzazione della guerra e valorizzando il lavoro delle mani come gesto concreto di costruzione del futuro.

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