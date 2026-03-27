Softball A1: Mkf Saronno, arriva la lanciatrice Večeřová. Sabato esordio a Castelfranco Veneto
27 Marzo 2026
SARONNO – Nuovo innesto in casa Mkf Saronno alla vigilia dell’inizio del campionato di serie A1. La società ha ufficializzato l’ingaggio della lanciatrice Lucie Večeřová, giovane talento classe 2007 e già nel giro della nazionale ceca. Un arrivo che rafforza il roster saronnese in vista di una stagione che si annuncia impegnativa, con l’obiettivo di confermarsi ai vertici del softball italiano. Per Večeřová si tratta di un’importante opportunità di crescita, con l’immediata possibilità di mettersi alla prova in un campionato di alto livello.
L’esordio è già dietro l’angolo: la nuova lanciatrice debutterà infatti nel prossimo fine settimana, quando prenderà il via la stagione. Il Mkf Saronno scenderà in campo sabato in trasferta a Castelfranco Veneto contro le Thunders Castellana, per la prima giornata di campionato.
La squadra si presenta ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni e con l’obiettivo di partire subito con il piede giusto, anche grazie al contributo dei nuovi innesti.
27032026