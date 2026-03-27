Softball A1: New Bollate torna in massima serie, obiettivo salvezza e crescita
27 Marzo 2026
BOLLATE – Dopo una stagione 2025 da protagonista in serie A2, il Lacomes New Bollate si prepara al ritorno in serie A1, a cinque anni dall’ultima partecipazione nella massima categoria. La squadra, guidata dal manager Dante Di Lauro, riparte in gran parte dal gruppo della promozione, composto da molte giovani pronte a confrontarsi con un campionato di livello superiore. Il roster è stato rinforzato con alcuni innesti mirati: Giulia Bancora, già a Bollate in passato, Ludovica Garavello, Viola Masini e il ritorno di Chiara Di Lauro.
Importante anche il contributo delle straniere: la lanciatrice Lindsay Lopez, reduce da un’ottima stagione a Collecchio, e l’interna Kamryn Kortokrax, protagonista nel campionato universitario statunitense.
La società affronta la nuova stagione con realismo, consapevole delle difficoltà del salto di categoria ma con la volontà di consolidare il percorso di crescita di un gruppo molto giovane, con un’età media attorno ai 20 anni. L’obiettivo principale resta la salvezza, considerata anche come passaggio fondamentale per lo sviluppo delle atlete. Una stagione impegnativa attende quindi il New Bollate, chiamato a misurarsi con le migliori squadre italiane puntando su entusiasmo e crescita continua.
Per il New Bollate debutto in A1 nel posticipo del primo turnom derby con il Quick Mill Bollate, lunedì 6 aprile alle 12.
(foto di gruppo per il New Bollate)
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