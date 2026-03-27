Solaro

SOLARO – In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, il Comune di Solaro e l’associazione In x Aut promuovono il Blue Day 2026, iniziativa in programma dal 27 marzo al 2 aprile per la diciannovesima giornata mondiale dell’Autismo.

Il calendario prenderà avvio venerdì 27 marzo con una serie di appuntamenti dedicati alle scuole dell’infanzia del territorio: alle 9.30 l’associazione In x Aut incontrerà i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia Borromeo, mentre alle 11 è previsto un secondo incontro con i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia Giuseppe Brollo. Alle 15.30 si terrà inoltre il corteo della scuola dell’infanzia Borromeo fino alla villa comunale Borromeo.

Sabato 28 marzo alle 21 è prevista una serata discoteca alla Sala polivalente di Solaro, in via San Francesco 20, con musica anni 80 e 90 e voce dal vivo per una serata tutta da ballare. Durante la serata è annunciato anche uno special moment karaoke, con una canzone dedicata al racconto di che cosa sia l’autismo. L’intrattenimento musicale sarà affidato alla Dance Fever Band. L’ingresso è a offerta libera, con minimo 10 euro.

Le attività proseguiranno mercoledì 1 aprile: alle 9.30 In x Aut incontrerà i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia don Lorenzo Milani, mentre alle 11 è in programma l’incontro con i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia Cinque Giornate. I plessi scolastici di Solaro addobberanno le loro cancellate con striscioni elaborati dagli studenti con i loro insegnanti.

Giovedì 2 aprile, giornata conclusiva del Blue Day, è prevista l’illuminazione in blu della Villa Borromeo. Per informazioni sono indicati il numero 3471745256 e l’indirizzo email [email protected].

(foto archivio)

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