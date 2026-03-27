Cronaca

ORIGGIO – Un mucchio di rifiuti all’uscita della rotonda tra Origgio e Saronno diventa il simbolo di una segnalazione che parte direttamente dai più giovani, con attenzione e senso civico.

A scrivere sono gli studenti della classe prima B della scuola media Schiaparelli, insieme alla loro insegnante di lettere, professoressa Reina. I ragazzi hanno deciso di non restare in silenzio davanti a una situazione che definiscono “vergognosa e inaccettabile”, scegliendo di segnalare pubblicamente la presenza di un accumulo di rifiuti all’altezza di via Sampietro.

Un gesto concreto, che racconta intraprendenza e consapevolezza. Gli studenti hanno osservato il problema, ne hanno valutato le conseguenze e hanno deciso di attivarsi. Non solo una protesta, ma una richiesta chiara affinché qualcuno intervenga.

Nel loro messaggio spiegano le ragioni della segnalazione: l’impatto ambientale, con il rischio di inquinamento; i possibili problemi igienico-sanitari, destinati a peggiorare con l’arrivo della stagione calda; e anche il danno d’immagine per il territorio, considerando che si tratta di un punto visibile a chi arriva dall’autostrada.

Colpisce la lucidità con cui i ragazzi analizzano la situazione e la determinazione nel voler contribuire a migliorare il luogo in cui vivono. Una presa di posizione che dimostra attenzione al bene comune e responsabilità, valori che trovano spazio anche tra i più giovani.

Alla segnalazione sono state allegate anche alcune fotografie per documentare lo stato dell’area. “L’odore non possiamo mostrarlo, ma vi assicuriamo che è molto sgradevole”, scrivono.

Un appello semplice ma diretto, che parte dai banchi di scuola e si rivolge alle istituzioni e alla comunità, con l’auspicio che si intervenga in tempi rapidi.

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