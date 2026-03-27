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TRADATE – Venerdì prossimo, 27 marzo, si parlerà di speleologia negli spazi della sede Cai di Tradate. L’occasione sarà la presentazione di due libri fotografici. “Panorami sotterranei: viaggio nelle grotte del Campo dei Fiori” e “Del buco del piombo e di altre storie” entrambi editi da Pubblinova edizioni Negri di Gallarate, il primo nell’ottobre del 2024 e il secondo nel settembre del 2025.

Spiega Antonio Premazzi, attuale Segretario di federazione Speleologica Lombarda e coautore di entrambi i volumi: “Panorami sotterranei è un’opera completamente dedicata al sistema carsico che caratterizza la montagna varesina. Se agli occhi di un profano può sembrare un’elevazione di scarso interesse, all’attuale stato delle conoscenze sulle pendici del Campo dei Fiori sono noti quasi 200 ingressi di cavità naturali per uno sviluppo complessivo dei vuoti percorsi e topografati dagli speleologi prossimo ai 50 chilometri. Una parte cospicua delle acque che scorrono nelle grotte è captata a uso idropotabile attraverso le sorgenti di Luvinate e Barasso, soddisfacendo il fabbisogno idrico di diverse migliaia di abitanti dell’area limitrofa. Le esplorazioni sotterranee vengono condotte con alterne fortune da oltre 120 anni eppure le parti ancora da scoprire sono probabilmente maggiori di quelle già note. Nel libro che abbiamo realizzato insieme a mio moglie Luana Aimar, abbiamo voluto dare particolare risalto proprio alla storia delle

esplorazioni delle grotte. La scelta delle immagini proposte, tutte realizzate da Luana, è strettamente legata al fluire del racconto.

Per quanto riguarda “Del buco del piombo e di altre storie” si tratta invece di un’opera collettiva dei soci di Speleo Club Cao Erba, il gruppo speleologico di cui facciamo parte. Il volume è stato realizzato in occasione del 50à anniversario di fondazione del gruppo all’interno della sezione Cai di Erba. Anche in questo caso si tratta di un’opera monografica dedicata a un’unica area carsica, caratterizzata dalla presenza del Buco del Piombo, la grotta per antonomasia dell’Alta Brianza. La cavità è nota da sempre e frequentata, nella sua prima parte, da tempo immemore. Di fatto costituisce la parte terminale di un sistema carsico di oltre 7 chilometri che si sviluppa sotto l’altopiano dell’Alpe del Vicerè. Nel libro abbiamo voluto condividere

con il pubblico, attraverso immagini inedite e testi originali, le conoscenze acquisite dagli speleologi in diversi decenni di esplorazioni. In generale sarà l’occasione, per chi assisterà alla serata, di scoprire il lato nascosto di due levazioni tutto sommato modeste come il monte Campo dei Fiori e il monte Bolettone che sono così vicini geograficamente da far parte del proprio orizzonte visivo”.

L’appuntamento per fare luce sui vuoti sotterranei delle prealpi lombarde è quindi venerdì 27 marzo dalle 21 nella sede del Cai Tradate (largo ai paracadutisti d’Italia, angolo via Ciro Menotti).

(foto di Luana Aimar)

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