Saronnese

UBOLDO – L’ufficio postale chiuso dopo un incendio e nessuna soluzione temporanea attivata sul territorio: è da qui che nasce l’interrogazione a risposta scritta presentata dai consiglieri Claudio Pirotta e Davide Radrizzani della lista civica Uboldo Civica.

Il riferimento è all’incendio avvenuto martedì 17 marzo, che ha reso inagibile la sede di via Ceriani 9, interrompendo un servizio considerato essenziale per la comunità. Una chiusura che, secondo quanto riportato anche dal sito del Comune, si protrarrà fino al 23 settembre, anche in vista di lavori di ristrutturazione già programmati.

Nel frattempo, i cittadini devono rivolgersi ad altri sportelli: a Saronno, in via Manzoni 10, per il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza, oppure agli uffici di Origgio in piazzale XXV Aprile 1 e di Saronno in via Varese 130 per le restanti operazioni. Una soluzione che, secondo i firmatari dell’interrogazione, crea disagi soprattutto per le persone più fragili, come anziani e cittadini con difficoltà negli spostamenti.

Nel documento si sottolinea come la continuità dei servizi essenziali rappresenti un interesse pubblico da tutelare e si richiama il progetto “Polis” di Poste Italiane, che prevede anche l’uso di strutture temporanee prefabbricate nei comuni sotto i 15 mila abitanti. I consiglieri evidenziano inoltre che in altri territori sono già state adottate soluzioni simili per evitare la sospensione del servizio.

Ad oggi, però, a Uboldo non risulta attiva alcuna alternativa sul posto né sarebbero state comunicate iniziative concrete per ridurre i disagi. Da qui le domande rivolte al sindaco Luigi Clerici: se sia stato avviato un confronto con Poste Italiane per installare una struttura temporanea in paese e, in caso contrario, per quali motivi; quali azioni siano state messe in campo o siano previste per evitare che i cittadini debbano spostarsi in altri comuni per un periodo così lungo; oppure se siano state adottate misure per agevolare, in particolare, gli spostamenti delle persone in difficoltà verso gli uffici postali limitrofi. L’interrogazione punta a chiarire tempi e strategie dell’Amministrazione su una vicenda che continua a incidere sulla vita quotidiana di molti residenti.

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