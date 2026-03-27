Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Strade chiuse, alberi abbattuti e interventi continui: il vento forte ha messo sotto pressione il territorio, ma emerge il lavoro della polizia locale impegnata per garantire la sicurezza.

La situazione più critica si registra in via Pianbosco, all’altezza del civico 9 nella zona del Cenacolo, dove una pianta di grandi dimensioni è crollata sulla carreggiata tranciando anche alcuni cavi. La strada è stata immediatamente chiusa per consentire le operazioni in sicurezza.

Determinante l’intervento della polizia locale di Venegono Superiore, guidata dal comandante Antonio Borgo, che ha coordinato le attività sul campo insieme alla protezione civile. Gli agenti hanno gestito la viabilità, delimitato le aree a rischio e seguito passo dopo passo le operazioni di messa in sicurezza, garantendo interventi rapidi in più punti del paese.

Sempre per il forte vento è stata disposta anche la chiusura del Parco Platone, come misura preventiva a tutela dei cittadini.

Il maltempo aveva già colpito la sera di martedì 25 marzo con una grandinata che ha imbiancato le strade. La mattina dopo un grosso ramo di faggio è caduto in via Meucci, nella zona della stazione, danneggiando due auto in sosta.

Le raffiche, con intensità elevata in tutto il Saronnese, hanno richiesto un monitoraggio costante. Proprio in questo contesto si evidenzia il lavoro della polizia locale, impegnata per ore nel controllo del territorio e nella gestione delle emergenze legate al vento.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09