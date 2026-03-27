Comasco

LOMAZZO – Raffiche di vento intense hanno interessato nella giornata di ieri tutto il Saronnese e le aree limitrofe, causando disagi e diversi interventi di emergenza. Le raffiche, a tratti particolarmente violente, hanno provocato cadute di rami, spostamenti di oggetti e situazioni di potenziale pericolo, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco in più punti del territorio.

Tra gli episodi segnalati, anche quello avvenuto a Lomazzo, dove si è resa necessaria la chiusura temporanea al traffico di via Cantù. La decisione è stata presa per consentire l’intervento dei vigili del fuoco su una grondaia pericolante, con il rischio concreto di caduta sulla sede stradale. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per gestire la viabilità e garantire la sicurezza durante le operazioni.

Situazioni analoghe, seppur di minore entità, si sono registrate anche in altri comuni della zona, a conferma di una giornata caratterizzata da condizioni meteo avverse e improvvise. Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto in presenza di vento forte, evitando di sostare sotto alberi o strutture potenzialmente instabili e prestando attenzione agli spostamenti.

27032026