Volley

SARONNO – Appuntamento domani, sabato 28 marzo, con la 21′ giornata del campionato maschile di volley serie B, per la Pallavolo Saronno si annuncia l’incontro casalingo, al Paladozio di via Biffi, contro l’abbordabile Parella Torino, inizio alle 18 e per i saronnesi una occasione per risalire ulteriormente verso le zone che contano della graduatoria.

Trasferta insidiosissima quella che dovrà affrontare la Rossella Ets Caronno. I gialloblù se la vedranno con i comaschi della Res Volley Mozzate, compagine in ottimo stato di forma ed in piena corsa per i playoff. Match ad alta tensione per capitan Milani e compagni che non possono lasciare spazio ad errori o indecisioni se vogliono continuare a lottare per le posizioni che contano. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta sul canale YouTube della Pallavolo Caronno dalle 20.15, inizio 20.30. O dal vivo al palasport di Mozzatre, che si trova in piazza Trattati di Roma.

Gioca anche il Miretti Limbiate, in trasferta a Garlasco alle 20.30.

Classifica

Yaka Malnate 44 punti, Rossella Ets Caronno e Ciriè 43, Novi 40, Res Volley Mozzate 39, Volley 2001 Garlasco 38, Pallavolo Saronno e Albisola 32, Diavoli rosa 29, Sant’Anna 26, Parella Torino e Npsg 17, Mondovì 12, Miretti Limbiate 8.

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(foto Giovanni Pini: Rossella Caronno in azione di gioco)

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