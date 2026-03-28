Città

SARONNO – Un videomessaggio che arriva da una delle realtà simbolo della libertà artistica europea dà nuova forza a “Fotografa un saronnese”. Il festival fotografico dedicato alla città accoglie il contributo di Thomas Chepaitis, ministro degli esteri della Repubblica di Užupis.

Nel video, Chepaitis sottolinea il valore della fotografia come linguaggio universale: “La fotografia è capace di raccontare identità, comunità e visioni personali”. Un messaggio che rafforza il carattere internazionale dell’iniziativa e la sua apertura al dialogo tra esperienze diverse.

A sostenere questo legame è anche il patrocinio dell’ambasciata della Repubblica di Užupis a Saronno, rappresentata dall’ambasciatore Gian Paolo Terrone, da tempo impegnato nella promozione di progetti culturali che mettono al centro creatività e partecipazione.

Il festival continua intanto a coinvolgere cittadini, fotografi e appassionati. C’è tempo fino a lunedì 14 aprile per partecipare: l’invito è quello di realizzare uno scatto dedicato a una persona che rappresenti Saronno, accompagnandolo con una breve descrizione che ne spieghi il significato.

Per informazioni, regolamento e iscrizioni è possibile consultare il sito fotografaunsaronnese.it.

Un progetto che parte dalla città e si apre al mondo, con l’obiettivo di raccontare, attraverso immagini e parole, cosa significa oggi “essere Saronno”.

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