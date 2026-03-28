Basket

SARONNO – Una gara incredibile, piena di ribaltamenti e colpi di scena, ma alla fine la Robur Saronno esce sconfitta 102-105 contro Nervianese dopo due tempi supplementari, al termine di una sfida che avrebbe potuto premiare entrambe le squadre. Nel match valido per la fase finale della stagione regolare di Serie B Interregionale, sul parquet del centro sportivo di via Colombo, i biancocelesti partono malissimo. L’avvio è tutto in salita: Nerviano scappa subito e tocca anche il -12, prima di allungare ulteriormente fino all’11-30 con una tripla da distanza siderale allo scadere del primo quarto.

Nel secondo periodo arriva la reazione della Robur, trascinata da Bloise che prova a riaprire la partita riportando i suoi fino al -8. L’inerzia sembra cambiare, ma nel finale di quarto Saronno rallenta e si va all’intervallo lungo sul 32-51.

Dopo la pausa, la squadra di casa torna ancora a farsi sotto, con Negri protagonista nel terzo quarto: la Robur rosicchia punti e chiude sul 62-71, restando pienamente in partita. L’ultimo periodo è semplicemente da montagne russe. Una tripla di Acunzo riporta Saronno sul 70-73, poi a 6 dalla fine Fioravanti firma il pareggio sul 73-73. È un continuo botta e risposta: Nerviano prova a scappare, ma la Robur non molla e riesce a impattare sull’83-83, portando la sfida all’overtime.

Nel primo supplementare regna l’equilibrio: ancora Saronno trova il canestro del pareggio, 94-94 a due secondi dalla sirena, allungando ulteriormente una partita già lunghissima. Si va così al secondo overtime, dove ancora una volta le squadre si affrontano punto a punto. Nel finale è però Nerviano ad avere la meglio, imponendosi 102-105.

Da segnalare, tra gli ospiti, la presenza dell’ex Colombo, volto noto al pubblico saronnese.

(foto: una fase del match)

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