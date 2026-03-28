Basket

SARONNO – In campo questa sera con Nerviano, quattro partite al termine della stagione regolare di Serie B Interregionale. Palla a due alle 21: l’appuntamento, al centro sportivo di via Colombo, è decisamente importante per la Robur Saronno che appare in crescita e va in cerca di punti importanti per la salvezza. Arbitri Mirko Sabatino di Piacenza e Massimiliano Sarzano di Casale Monferrato.

“In biglietteria troverete il giornalino della serata con il punto sulla stagione, la presentazione della partita ed un altro pezzo della nostra storia: il campionato vinto nel 2016” fanno sapere dalla Robur.

Classifica

Sangiorgese 38 punti, Pizzighettone 36, Pavia 32, Social Osa Milano e Oleggio magic 28, Campus Varese 26, Gallarate 24, Bocconi Milano 22, Derthona, Orobica Bergamo e 7 Laghi Gazzada 18, Robur Saronno e Marnatese 16, Sansabasket 6.