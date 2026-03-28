Basket serie B, stasera Robur Saronno trova la Nervianese al Palaronchi
28 Marzo 2026
SARONNO – In campo questa sera con Nerviano, quattro partite al termine della stagione regolare di Serie B Interregionale. Palla a due alle 21: l’appuntamento, al centro sportivo di via Colombo, è decisamente importante per la Robur Saronno che appare in crescita e va in cerca di punti importanti per la salvezza. Arbitri Mirko Sabatino di Piacenza e Massimiliano Sarzano di Casale Monferrato.
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