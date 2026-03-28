Calcio

SARONNO – È tornata alla normalità la situazione al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, casa dell’Fbc Saronno, dopo i danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. A fare il punto è il direttore generale Marco Proserpio, che ha confermato il completamento degli interventi: l’impianto è stato sistemato e messo in sicurezza, permettendo così la regolare ripresa delle attività.

Nei giorni scorsi il forte vento e la grandine avevano causato diversi disagi alla struttura, con panchine sradicate e tendoni abbattuti. Subito dopo l’episodio, la società si era attivata per effettuare sopralluoghi e avviare i lavori di ripristino. Oltre alla messa in sicurezza generale, è stata eseguita anche la trasemina del campo principale, intervento utile a garantire le migliori condizioni del terreno di gioco in vista dei prossimi impegni.

“Avanti” il messaggio del direttore generale, a sottolineare la volontà di guardare oltre i disagi e proseguire con l’attività sportiva, anche in vista delle gare del settore giovanile previste nel fine settimana.

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