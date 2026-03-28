Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Sconfitta pesante per la Varesina, che cade 2-1 in casa contro la Leon e vede complicarsi il proprio cammino nella zona play out di serie D. Una gara che sembrava in controllo per le Fenici, ma che si è trasformata in una beffa nella ripresa. La squadra di Spilli parte bene e trova il vantaggio al 14’ del primo tempo con Costantino, che si procura e realizza un calcio di rigore. La Varesina sembra avere la partita in mano, ma nella ripresa manca il colpo del possibile 2-0, con lo stesso Costantino che non riesce a concretizzare una grande occasione.

Da lì cambia tutto. Gli ospiti ne approfittano e sfruttano due gravi disattenzioni difensive dei padroni di casa. Prima la retroguardia si fa sorprendere su una palla verticale, con Mascheroni che ribadisce in rete dopo una respinta di Maddalon. Poi, su calcio d’angolo, arriva il definitivo sorpasso con Gervasoni, che firma la doppietta e completa la rimonta. Per la Varesina una sconfitta che pesa, arrivata nel momento forse più delicato della stagione.

Varesina-Leon 1-2

VARESINA: Maddalon, Alari (31’ st Sainz Maza), Tassani, Cavalli, Miconi (5’ st Vitiello), Grieco (26’ st Andreoli), Culinatti, Arcopinto (45’ st Grassi), Sassi (33’ st Martinoia), Manicone, Costantino. A disposizione Lorenzim, Valisena, Testa, Franzoni. All. Spilli.

LEON: Generali, Gervasoni, Guarino, Galimberti, Rossi, Bolis (15’ st Contessi), Ferré (20’ st El Kadiri), Mascheroni (11’ st Prandini), Palma, Comelli, Bonseri. A disposizione Bonfanti, Binachetti, Cugnata, Scipione, Nahrudnyy, Parodi. All. Memushaj.

Arbitro: Ceresia di Trento (Cucci di Trapani e Cracchiolo di Palermo).

Marcatori: 14’ pt rig. Costantino (Va), 21’ st Gervasoni (Le), 25’ st Gervasoni (Le).

(foto archivio)

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