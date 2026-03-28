Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Nella mattina di oggi 28 marzo, si è svolta nel cortile della scuola primaria Ignoto Militi di Caronno Pertusella l’inaugurazione con il simbolico taglio del nastro che ha ufficialmente aperto la nuovissima mensa scolastica dell’istituto che, dopo le vacanze di Pasqua, accoglierà centinaia di bambini e docenti in un momento di convivialità quotidiana.

Ad aprire l’evento inaugurale tra la gioia dei numerosi bambini, dopo lo spettacolo messo in scena dai giovani musicisti e sbandieratori dell’Academy Parade Band, è stato proprio il primo cittadino di Caronno Pertusella Marco Giudici che ha evidenziato l’importanza del progetto messo in atto anche grazie ai fondi europei del Pnrr: “La realizzazione della mensa è un lavoro che riusciamo a fare grazie ai fondi del Pnrr e grazie alla nostra capacità di presentare e vincere i bandi. Fa parte di un nostro grande progetto sportivo-educativo di Caronno che comprende lo Spazio Ariosto da poco inaugurato, la nuova palestra a Bariola che sarà ufficialmente aperta tra circa due mesi e la ristrutturazione della piscina”.

Continua il sindaco: “Mi fa piacere oggi essere qui dove sono cresciuto anche io, la realizzazione della mensa è importante perché sarà un luogo di socializzazione, educazione e convivialità”. Infine, conclude sulla questione biblioteca: “Dopo un contenzioso con l’impresa che non è stata adempiente ai termini del contratto, sono ripresi i lavori della ex scuola Dante Alighieri che speriamo di concludere entro fine anno”.

Poco prima del taglio del nastro hanno preso parola anche la referente del plesso Brigida Donatiello e la vice referente Giuseppina Schipani condividendo le parole del sindaco e ringraziando tutta la giunta comunale per l’impegno: “Sarà un beneficio sia per gli studenti che per noi insegnanti”.