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CASTIGLIONE OLONA – L’amministrazione comunale invita la cittadinanza al saluto finale del consiglio comunale dei ragazzi, in programma martedì 31 marzo alle 18.30 al Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1.

L’incontro rappresenta il momento conclusivo del percorso svolto durante l’anno dai giovani consiglieri, che si sono cimentati in questo percorso. Sarà dunque una buona occasione per ripercorrere le attività realizzate e valorizzare l’impegno e la partecipazione dei ragazzi coinvolti nel progetto. L’iniziativa vuole essere anche un momento di condivisione con la comunità di Castiglione Olona, a cui è rivolto un invito a partecipare numerosi.

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(foto: un precedente appuntamento pubblico in una sala del Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona)

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