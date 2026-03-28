Cronaca

GERENZANO – Non risulta in condizioni preoccupanti il ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Giovanni Falcone. L’episodio si è verificato attorno alle 14.45 e ha visto coinvolti un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, soccorso dai sanitari intervenuti sul posto l’auto-infermieristica e un’ambulanza della Croce rossa.

Le sue condizioni sono state classificate in codice verde, segno di un quadro clinico non grave. Dopo le prime cure, il 17enne è stato trasportato all’ospedale di Busto Arsizio, per ulteriori accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno svolto i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro.

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(foto archivio)

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