I più letti di ieri: diffida all’Asst, addio a Villa Gianetti e calcinacci in strada
28 Marzo 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 27 marzo, spiccano temi che toccano la sanità, la gestione degli spazi pubblici e la sicurezza urbana. Dalla diffida ai vertici sanitari al cambio di sede di una realtà cittadina, fino agli interventi per situazioni di rischio e ai disagi post incendio.
Da Saronno parte una lettera di diffida indirizzata al direttore generale dell’Asst valle olona, con richieste precise e toni decisi su alcune criticità segnalate.
Da Saronno, lettera di diffida al direttore generale dell’Asst Valle Olona
Saronno servizi lascia la storica sede di Villa Gianetti, segnando un passaggio significativo per la città mentre resta ancora incerto il futuro del nuovo consiglio di amministrazione.
Addio Villa Gianetti: Saronno Servizi lascia la storica sede. Nessuna notizia sul nuovo cda
Momenti di apprensione per la caduta di calcinacci da un balcone: la strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di messa in sicurezza.
Saronno: calcinacci dal balcone, strada chiusa per sicurezza
A Uboldo l’ufficio postale resta chiuso dopo l’incendio, e viene presentata un’interrogazione per sollecitare l’attivazione di una sede temporanea a servizio dei cittadini.
Uboldo, posta chiusa dopo l’incendio: interrogazione di Uboldo civica per una sede temporanea
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