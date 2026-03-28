Limbiate

LIMBIATE – Sicurezza del territorio e coordinamento tra le forze dell’ordine al centro dell’incontro che si è svolto ieri in Sala Giunta tra il sindaco Antonio Romeo e il prefetto di Monza e della Brianza Enrico Roccatagliata.

Alla riunione hanno partecipato anche i vertici provinciali delle forze dell’ordine: il comandante dei carabinieri Rosario Di Gangi, il comandante della guardia di finanza Nicola Russo, il vicario della questura Gonario Antonio Rainone, insieme al viceprefetto Lea Saporetti, ai consiglieri di prefettura Federica Trifogli e Grazia Ottombrini e al comandante della polizia locale di Limbiate.

Un confronto definito di alto profilo, che ha permesso di approfondire i temi legati al presidio del territorio e all’ordine pubblico, confermando l’impegno delle istituzioni per la sicurezza dei cittadini. Tra i punti principali affrontati, la prosecuzione dell’iter per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri, indicata come priorità per l’amministrazione comunale e per le autorità coinvolte.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla situazione del Parco delle Groane, con l’avvio di un coordinamento rafforzato tra le forze dell’ordine e le polizie locali dei comuni limitrofi. L’obiettivo è migliorare la vivibilità dell’area e contrastare situazioni di degrado, restituendo il parco a una fruizione piena e sicura da parte di cittadini e famiglie.

(foto: un momento dell’incontro)

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