Comasco

LOMAZZO – Settimana di lavori lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, con particolare impatto sul territorio di Lomazzo. Da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile sono in programma opere di manutenzione delle barriere di sicurezza che comporteranno diverse chiusure notturne, soprattutto allo svincolo di Lomazzo nord. Si parte nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo, quando dalle 21 alle 5 sarà chiusa l’entrata di Lomazzo nord in entrambe le direzioni, sia verso Lainate sia verso Chiasso. Per chi viaggia verso Milano l’alternativa è Lomazzo sud, mentre in direzione nord si potrà utilizzare Fino Mornasco.

Nuovo stop sempre a Lomazzo nord nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile, ancora nella fascia 21-5, con la stessa chiusura dell’entrata in entrambe le direzioni. In questo caso, per chi è diretto verso Lainate viene consigliato lo svincolo di Turate, mentre verso Chiasso resta Fino Mornasco. Nel corso della settimana i lavori interesseranno anche gli svincoli vicini, con effetti indiretti anche per gli automobilisti di Lomazzo. Tra martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile sarà infatti chiusa l’uscita di Fino Mornasco per chi proviene da entrambe le direzioni: chi arriva da Lainate dovrà uscire a Lomazzo nord, mentre da Chiasso si dovrà utilizzare Como centro.

Infine, nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 aprile sarà chiusa l’entrata di Fino Mornasco, con deviazioni che coinvolgeranno ancora una volta Lomazzo nord per chi viaggia verso Lainate.

(foto archivio)

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