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SARONNO – Sabato 28 marzo 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta stabile e in prevalenza soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi e il transito di velature dal pomeriggio. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore, confermando un contesto meteorologico tranquillo e tipico di una fase anticiclonica.

Nel dettaglio, le temperature si mantengono su valori miti per il periodo, con una minima attorno ai 3°C nelle prime ore del mattino e una massima che raggiungerà i 16°C nel corso del pomeriggio. L’escursione termica risulta quindi marcata, favorita dalla stabilità atmosferica e dall’assenza di nuvolosità compatta. I venti soffiano moderati da Nord al mattino, contribuendo a un avvio di giornata più fresco, mentre nel pomeriggio tendono a indebolirsi e a disporsi dai quadranti meridionali, in particolare da Sud-Sudovest.

Non sono segnalate allerte meteo, e l’intera giornata si svolgerà senza fenomeni rilevanti. Anche in Lombardia prevalgono condizioni di alta pressione, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su pianure, Prealpi e Alpi, salvo qualche addensamento innocuo in arrivo nelle ore serali. Il tempo resta quindi stabile su tutta la regione, senza variazioni significative.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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