Varesotto

CASSANO MAGNAGO – Intervento nel pomeriggio di ieri per i vigili del fuoco in via don Luigi Sturzo, dove le forti raffiche di vento hanno spezzato un palo di legno ricoperto da una fitta edera, rendendo necessaria la messa in sicurezza dell’area.

L’intervento è scattato attorno alle 17, con le squadre impegnate nelle operazioni di sfoltimento della vegetazione per rimuovere il pericolo. Proprio durante queste attività è emersa una scoperta inattesa: tra i rami si trovava un nido con all’interno una nidiata, protetta dalla madre. I vigili del fuoco hanno quindi prestato particolare attenzione per non danneggiare il nido e, una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza, lo hanno ricollocato, consentendo così alla famiglia di uccelli di rimanere nel proprio habitat. Un intervento che, oltre alla sicurezza, ha avuto anche un lieto fine per i piccoli animali.

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