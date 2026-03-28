Cronaca

SOLARO – Il maltempo degli ultimi giorni ha lasciato il segno anche nel Parco delle Groane, dove si sono registrate decine di segnalazioni per alberi abbattuti dal vento che hanno ostruito strade e percorsi ciclopedonali. Subito dopo le raffiche e le piogge intense, si è attivata la macchina dei soccorsi: quattro squadre di volontari del Parco sono intervenute senza sosta per affrontare le situazioni più urgenti. Le operazioni sono state coordinate dal comandante della polizia locale Claudio Attilio Camisasca, responsabile del settore protezione civile.

Gli interventi hanno riguardato in particolare la rimozione delle piante cadute e la messa in sicurezza delle aree più critiche, con l’obiettivo di ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza di frequentatori e residenti. Il lavoro svolto è stato significativo, come dimostrano le immagini diffuse dal Parco che evidenziano chiaramente la differenza tra le condizioni iniziali e il risultato dopo gli interventi.

Le operazioni proseguiranno anche nel fine settimana per completare la messa in sicurezza delle zone ancora interessate dai disagi. Dal Parco è arrivato un ringraziamento ai volontari per l’impegno e la dedizione dimostrati in queste giornate di emergenza.

(foto: uno degli alberi caduti su un sentiero)

28032026