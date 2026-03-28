Città

SARONNO – Dalla passione del prevosto monsignor Giuseppe Marinoni per il presepe nasce un progetto che guarda alla Pasqua: un allestimento artistico pensato per accompagnare i fedeli nei momenti centrali della liturgia. L’inaugurazione è in programma domenica 29 marzo alle 16 nella chiesa di San Francesco, dove l’opera resterà visitabile anche nei prossimi mesi.

L’iniziativa propone un percorso diverso rispetto al presepe tradizionale. Il presepe pasquale racconta infatti gli episodi della Passione, dall’Ultima Cena fino alla resurrezione. Le scene sono realizzate con attenzione ai dettagli e costruiscono un itinerario che unisce fede e rappresentazione artistica.

Accanto al presepe pasquale sarà visibile anche quello natalizio, creando un collegamento tra i due momenti principali della tradizione cristiana. L’obiettivo è offrire ai visitatori una lettura completa, capace di mettere in relazione nascita, morte e resurrezione.

Al termine dell’inaugurazione è prevista la presentazione del quaderno “Divota Effigie”, dedicato ai crocifissi presenti in città. Il volume raccoglie studi e approfondimenti su opere conservate in chiese, cappelle ed edicole, valorizzando un patrimonio spesso poco conosciuto.

I presepi sono stati realizzati da Mauro Signorelli, Ambrogio Fornari e Giuseppe Ceriotti, che hanno curato le scenografie e le ambientazioni dei diversi episodi. Il lavoro di ricerca e catalogazione è stato seguito dall’archivista Andrea Germi, impegnato nella raccolta dei materiali.

“Presto il percorso sarà ampliato con nuove iniziative aperte alla comunità”, spiega il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni, sottolineando l’intenzione di dare continuità al progetto. Dello stesso avviso Andrea Germi: “Il quaderno rappresenta un primo censimento dei crocifissi presenti a Saronno e uno strumento utile per riscoprire queste opere”.

Il presepe pasquale e il volume costituiscono così un doppio appuntamento per la città: da una parte l’esperienza religiosa, dall’altra un approfondimento culturale che punta a mantenere viva la memoria del territorio. Nei prossimi giorni sono attese le prime visite, mentre restano possibili ulteriori sviluppi legati al progetto.

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