Cronaca

SARONNO – Traffico rallentato e lunghe code nel pomeriggio di oggi lungo l’asse tra l’uscita autostradale e la rotonda della locomotiva per un incidente che ha coinvolto tre persone.

L’episodio si è verificato attorno alle 17,19 all’uscita di Saronno per chi arrivava a Milano. Secondo le prime informazioni si è trattato di un urto contro un ostacolo. A rimanere coinvolti sono stati tre occupanti del mezzo: un uomo di 53 anni, un uomo di 84 anni e una donna di 85 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dalla centrale Areu con un’ambulanza della Croce rossa. L’intervento è stato gestito in codice verde, indice di condizioni non gravi per le persone coinvolte, che hanno comunque ricevuto le prime cure sul posto.

Presenti anche le forze dell’ordine, a partire dalla polizia stradale, impegnate nella gestione della viabilità e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto, ancora in fase di accertamento.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: si sono registrate lunghe code a partire dalla rotonda della locomotiva e lungo tutta la viabilità di accesso all’autostrada. La circolazione è tornata progressivamente alla normalità nel corso del tardo pomeriggio.

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