SARONNO – Due giorni di gare e giovani promesse del pattinaggio in arrivo alla palestra Aldo Moro: sabato 28 e domenica 29 marzo la città ospita il trofeo “A. Soccornini – Primi Passi Giovani Promesse”, evento dedicato ai primi livelli dell’attività agonistica.

La manifestazione si svolge alla palestra della scuola secondaria di primo grado Aldo Moro in viale Santuario 13 ed è organizzata da Italian Skating Saronno con la Federazione italiana sport rotellistici. Attesi circa trecento atleti, distribuiti sulle due giornate di gara, provenienti da diverse parti d’Italia.

Si parte sabato mattina con le prime esibizioni, che vedranno in pista i più giovani pattinatori alle prese con programmi individuali e prove tecniche. Domenica proseguirà il calendario delle competizioni, con un continuo alternarsi di categorie e livelli, in un contesto pensato per valorizzare la crescita sportiva e l’esperienza dei partecipanti.

L’iniziativa rappresenta anche un momento di incontro per famiglie, tecnici e appassionati, offrendo al pubblico la possibilità di assistere da vicino alle esibizioni delle nuove leve del pattinaggio artistico a rotelle.

Per la società organizzatrice si tratta di un appuntamento ormai consolidato, che porta a Saronno numeri significativi e conferma il ruolo della città come punto di riferimento per eventi sportivi legati alle discipline rotellistiche.