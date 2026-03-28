Cronaca

SARONNO – Urla nella notte e poi le sirene dei soccorsi hanno riportato la tensione in via Colombo, dove nella serata di ieri diversi residenti hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto intorno alle 21,43 in via Colombo, dove è stata segnalata una lite con il coinvolgimento di un uomo di 44 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno e un’ambulanza. Il ferito è stato soccorso in codice verde e trasportato all’ospedale di Saronno alle intorno alle 22,10.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno raccontato di aver sentito chiaramente quanto stava accadendo. “Abbiamo sentito prima dei rumori forti, poi delle urla e infine le sirene”, riferisce un residente della via, spiegando come la situazione abbia creato preoccupazione tra chi abita nei dintorni.

Non si tratta del primo episodio segnalato nell’area. Via Colombo, infatti, era già stata in passato teatro di situazioni movimentate, con interventi delle forze dell’ordine richiesti dai cittadini.

I carabinieri hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della lite e verificare eventuali responsabilità.

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