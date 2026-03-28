Softball

SARONNO – Difendere la Coppa delle Coppe conquistata nel 2025 e tornare a competere ai vertici del campionato. È questa la linea tracciata dalla Mkf Saronno alla vigilia della nuova stagione di serie A1, dopo un’annata considerata di ripartenza ma comunque ricca di soddisfazioni. La società punta a proseguire il percorso avviato lo scorso anno, confermando in blocco il gruppo guidato dal manager Willy Pino. Tra i punti fermi della squadra spiccano Alessandra Rotondo, Barbora Saviola, Anita Bartoli e Christina Toniolo, oltre alle confermate Sara De Luca e Neely Peterson.

Le principali novità arrivano dal reparto lanciatori: Elizabeth Avery, già protagonista nella vittoria della Coppa delle Coppe, sarà la straniera di riferimento in pedana, mentre entra nella rotazione anche Irma Stenico, classe 1998 proveniente dalle Bulls Rescaldina.

Il presidente Massimo Rotondo ha sottolineato la volontà di dare continuità al progetto: “Lo scorso anno abbiamo avviato un nuovo percorso con un gruppo giovane affiancato da giocatrici esperte. Ora vogliamo continuare a crescere e raggiungere nuovi obiettivi”. Fiduciosa anche la capitana Alessandra Rotondo (foto), pronta a un salto di qualità personale e di squadra: “C’è tanta energia e voglia di iniziare. Voglio essere ancora più continua e un punto di riferimento per le compagne”. Con una base solida e innesti mirati, Saronno si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di tornare ai playoff e alla Final Four di Coppa Italia, senza nascondere ambizioni ancora più alte.

La A1 riparte oggi, Saronno in campo a Castelfranco Veneto contro le Thunders Castellana, dalle 13.

28032026