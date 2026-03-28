Softball

SARONNO – Scatta oggi, sabato 28 marzo, il campionato di serie A1 di softball e l’attenzione è rivolta in particolare alle squadre del territorio, con Rheavendors Caronno e Mkf Saronno subito impegnate in trasferta.

Per Caronno l’esordio è di alto livello sul campo di Pianoro, formazione da vertice. Dopo il quinto posto della scorsa stagione e la qualificazione alla Coppa delle Coppe, l’obiettivo è tornare in zona playoff. La squadra conferma il proprio nucleo, con giocatrici di riferimento come Sheldon, Lozada, Ambrosi e Brugnoli, e inserisce elementi importanti come Denia Moreno e il ritorno di Sarah Edwards. Novità anche in pedana con la lanciatrice straniera Guevara Limonta.

Trasferta anche per la Mkf Saronno, attesa sul campo di Castelfranco Veneto delle locali Thunders Castellana. Le saronnesi partono con ambizioni elevate dopo il successo in Coppa delle Coppe e puntano a essere protagoniste anche in campionato. Il gruppo è stato confermato quasi interamente, con Rotondo, Saviola, Bartoli e Toniolo (foto) tra i punti fermi. Rinforzi significativi arrivano dal reparto lanciatori, con Avery come straniera e gli innesti di Stenico e Večeřová.

Per quanto riguarda Bollate, il derby tra Quick Mill e New Bollate è stato posticipato al 6 aprile. Le campionesse in carica della Quick partono ancora con i favori del pronostico, mentre per il New Bollate, neopromosso, sarà un banco di prova importante.

Il programma

Serie A1, 1° turno (1° e 2° giornata)

Sabato 28 marzo

alle 12 Mia Office Pianoro-Rheavendors Caronno Pertusella

alle 13 Thunders Castellana-Mkf Saronno

alle 15 Macerata-Forlì

alle 17 Collecchio-Rovigo

Lunedì 6 aprile

alle 12 New Bollate-Quick Bollate.

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