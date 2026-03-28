Softball

CARONNO PERTUSELLA – Riparte con ambizione la stagione della Rheavendors Caronno, pronta a esordire oggi in serie A1 sul campo del Pianoro: primo lancio alle 12 in trasferta. Dopo il quinto posto dello scorso campionato, la Final Four di Coppa Italia e la qualificazione alla Coppa delle Coppe, la formazione guidata dal confermato manager Pedro Gonzalez punta ad alzare l’asticella e tornare ai playoff, traguardo che manca da due stagioni.

Conferme e nuovi arrivi

La società ha scelto di dare continuità al gruppo, inserendo innesti mirati in un organico che mescola esperienza e giovani. Restano punti di riferimento giocatrici come Melany Sheldon, Milagros Lozada e Sara Brugnoli, mentre tra le novità spiccano l’interno Denia Moreno e il ritorno di Sarah Edwards. In pedana arriva la straniera Yamerky Guevara Limonta, affiancata dalle confermate Chiara Rusconi e Bianca Messina Garibaldi.

Il presidente Alfonso Turconi indica una linea chiara: “L’obiettivo realistico è entrare tra le prime quattro e tornare alla Final Four di Coppa Italia, continuando a valorizzare anche le giovani”.

Fiduciosa anche la capitana Chiara Ambrosi (foto): “La squadra è costruita per fare bene, ci conosciamo meglio rispetto allo scorso anno. Vogliamo pensare una gara alla volta e dare il massimo”. Nel mirino non c’è solo il campionato: in estate Caronno ospiterà anche la Coppa delle Coppe, appuntamento europeo che rappresenta un ulteriore stimolo per una stagione che inizia oggi con una sfida subito impegnativa.

28032026